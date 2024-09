Habitando no-lugares

En los últimos meses, por diversas circunstancias personales y familiares, he estado habitando en espacios que el antropólogo francés, Marc Augé, define como “no-lugares”. Este neologismo aparece en 1992, en su libro: “Los no lugares, espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad”. Un no-lugar es un espacio intercambiable donde el ser humano permanece anónimo: aeropuertos, clínicas, hospitales, autopistas, hoteles, medios de transporte, supermercados, centros comerciales, salones de espera o descanso, etcétera.

La percepción de estas áreas como no-lugares es, sin embargo, subjetiva: cada persona puede ver un sitio dado como un no-lugar o como una encrucijada de relaciones humanas. En los no-lugares de la supermodernidad estamos en tránsito, pasamos por ahí como clientes, pasajeros, usuarios o pacientes. Son espacios en los que no vivimos, no nos apropiamos, estamos de manera temporal, fugaz y no hay lugar para la historia o la pertenencia. Los habitamos de manera anónima y solitaria, a pesar de estar rodeados de multitudes.