Las ventajas de China en vehículos eléctricos, baterías de litio y equipos fotovoltaicos son el resultado de la demanda del mercado global, la innovación tecnológica de las empresas chinas y la plena competencia. La supuesta sobrecapacidad industrial de China no es más que un bulo de EE. UU. y la UE con el que pretenden frenar el desarrollo de China y suprimir el avance de la industria de nuevas energías del país, sin importarles su perorata verde.

El ascenso de la industria de nuevas energías de China no es el resultado de subsidios gubernamentales.

No es ningún secreto que muchos países del mundo están subsidiando ampliamente su propia industria de nuevas energías para hacer frente al cambio climático y alcanzar los objetivos globales de reducción de emisiones de carbono. En términos del monto del subsidio, el crédito fiscal para los vehículos de nuevas energías en EE. UU. oscila entre 2.500 y 7.500 dólares por vehículo. En Alemania, los subsidios todavía alcanzan aproximadamente los 3.200 dólares por vehículo, pese a las reducciones realizadas. En Japón, superan los 2.800 dólares por vehículo. Mientras tanto, China ya derogó los subsidios en 2023, que fueron inferiores a 2.000 dólares por vehículo.

"Hacer tropezar a los demás no te hará correr más rápido".

Mercedes-Benz, BMW y Volkswagen han expresado su oposición a los aranceles adicionales que la UE impondrá sobre los vehículos eléctricos chinos. En opinión del presidente del Grupo BMW: "Los aranceles adicionales obstaculizarán el desarrollo de las empresas automovilísticas europeas y también dañarán los propios intereses de Europa y no ayudarán a las empresas europeas a mejorar su competitividad global".

No cabe duda de que las medidas proteccionistas adoptadas por Estados Unidos y Europa, bajo el pretexto de la "sobrecapacidad productiva" de China, lejos de resolver sus propios problemas, perturbarán la estabilidad de la cadena de producción y suministro global, aumentarán el costo de sus propias industrias de nuevas energías y terminarán socavando los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional para responder al cambio climático y procurar la transformación hacia un desarrollo verde. A veces es difícil no pensar que no se trata de autosabotaje.