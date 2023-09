Hacia un patrón de desarrollo basado en el capital humano

Rumbo a las elecciones del 2024 y en las vísperas de cumplir 200 años, como país es imprescindible replantearnos el futuro y ampliar el horizonte de la esperanza. Haciendo lo mismo que en el pasado o planteándonos desafíos y soluciones con clivajes tradicionales (izquierda vs derecha, amigo vs enemigo) no llegaremos muy lejos en la construcción de la nación.