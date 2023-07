Hampa vs. prensa

Pero lo que pasa en Bolivia no es normal.

A nivel general, las protestas ya no son manifestaciones de gente que sale a las calles a expresar su indignación, sino que se han convertido en un recurso eficaz para que delincuentes o grupos de delincuentes cometan delitos y gocen de impunidad.

Pero estos sucesos recientes no llegaron al nivel de violencia que alcanzaron otros y que permanecen en la impunidad. Recordemos, por ejemplo, que en la misma Sucre un periodista de Correo del Sur recibió disparos de fuegos artificiales que le lanzaron algunos de los manifestantes que asaltaban el edificio de la Facultad de Tecnología.

Entre los casos más graves está la golpiza que sufrió el periodista Mario Rocabado, que cubría los conflictos en La Guardia en noviembre de 2022, porque esto ocurrió ante la mirada impávida de los policías que no hicieron nada para evitarlo. Como en la mayoría de estos casos están involucrados afines al MAS, la impunidad es la regla. Si los llevas a juicio, no falta un fiscal que lavará diligencias, como me pasó a mí con la agresión que sufrí en el Cerro Rico.