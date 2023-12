¿Hay o no crisis en Bolivia?

El delirio ideológico en el que se encuentra el Gobierno, lo impulsa a controlar todo el espectro del análisis económico y político. Define que es crisis, a su imagen y semejanza, determina qué indicadores miden o no una crisis y a partir de ello, construye una narrativa propagandística, sobre el éxito del modelo económico, que raya en el fanatismo.

Bolivia registra un nivel de precios acumulado para el 2023 de 1,48%. Para la nomenclatura esto es el paraíso en la tierra. Pero una lectura más cercana de este indicador muestra que, a rigor, estamos frente a una inflación reprimida, sobornada por los subsidios a los hidrocarburos y a los alimentos. A estas alturas del campeonato, las subvenciones - que ya no se pueden financiar con la renta gasífera - deben sobrepasar los $us 2.000 millones. Los precios también están maniatados por un tipo de cambio fijo, que es sostenido con una brutal pérdida de reservas internacionales. Por lo tanto, juzgar a un grano por su superficie y tratarlo con belladona es no entender que, debajo de este, hay un puchichi gigantesco de subvenciones insostenible. Tic, toc, tic toc corre la bomba reloj de los precios. Este es un síntoma de crisis en la China, Burundi o aquí.