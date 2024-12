¿Hay un “modelo cruceño”?

Una prominente figura cruceña dijo más o menos que “…no es el modelo cruceño, es que Santa Cruz era una región olvidada, lejana, allí no había presencia del Estado… por eso Santa Cruz avanzó…” (redes sociales). Disculpas, si me equivoco y si no lo cito adecuadamente, pero es algo en lo que muchos estamos de acuerdo, incluyendo el actual Presidente argentino Javier Milei que pregona y es partidario a rajatabla de un gobierno chico… lo más chico posible.