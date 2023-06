¿Hay un retroceso en Santa Cruz de la Sierra?

Y, aunque parezca una letanía, no se puede soslayar que las calles, aceras y calzadas, de muchas zonas son invadidas a diario y cada vez en mayor cantidad, por comerciantes que no tienen empacho en sacar su mercadería y tomar los espacios públicos que deberían estar destinados a la libre circulación de peatones, ciclistas y hasta motorizados. ¿Por qué lo hacen? Hay razones sociológicas (la falta de empleo, la necesidad de las familias, etc.), pero lo concreto es que lo hacen porque pueden, lo que quiere decir que hay permisividad; más allá de esporádicos correteos de la gendarmería, no hay medidas de mayor envergadura para frenar esa situación.