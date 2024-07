Humor y existencialismo en el libro 'Pandemonio' de Rildo Barba Flores

El humor en la literatura es un arte complejo que pocos autores logran dominar con maestría. Rildo Barba Flores, desde lo cotidiano, es un experto en reírse con otros, de otros y de sí mismo. Con él, uno nunca se aburre. Esa forma de expresión en el habla, logró plasmarla en su escritura. En su libro “Pandemonio” no solo demuestra un dominio absoluto del humor, sino que también consigue fusionarlo con una profunda reflexión existencialista. La conjunción de estos elementos hace de su obra una pieza destacada en la literatura contemporánea que se escribe desde Santa Cruz de la Sierra, para Bolivia y el mundo.

El sarcasmo de Rildo no es solo una herramienta para hacer reír; es un medio poderoso de crítica de la realidad política, económica y social de Bolivia, que permite desmantelar los vicios y defectos humanos. Su capacidad para observar y señalar la hipocresía, la burocracia absurda y las vanidades sociales recuerda a la sátira mordaz de Jonathan Swift en “Los viajes de Gulliver”.

El humor de “Pandemonio” también puede ser comparado con el de Mark Twain, ya que, al igual que Twain, Rildo Barba Flores utiliza el humor para abordar temas serios y trascendentales, como ser la fe, la amistad, el miedo, etc. logrando que el lector se ría mientras reflexiona sobre las injusticias de la vida. Esta capacidad para equilibrar el entretenimiento y la reflexión es una de las características que hacen de obra accesible y democrática para todo tipo de lectores.

En “Pandemonio”, Rildo plantea un impresionismo literario de la vida de la mayoría de los bolivianos, que se enfrentan a situaciones crueles y de las que no hay salida alguna, con una actitud que mezcla resignación y el saber reírse de uno mismo, para no caer en la autocompasión y seguir avanzando con los recursos que no hay, es decir: sobrevivir.