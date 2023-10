Ikigai para Bolivia

Hace algunas semanas vi un programa de TV muy interesante que mostraba las regiones del mundo donde existen las personas más longevas. Particularmente me llamó la atención la historia de Okinawa, una ciudad, en Japón, donde existe una concentración de centenarios muy grande. Entre las explicaciones para esta longevidad, por supuesto, está la dieta, los ejercicios, pero, particularmente, me pareció muy relevante que, el hecho que muchos pasen de los 100 años, se explique porque todos ellos practican la filosofía japonesa conocida como el ikigai.

Lo que puedes obtener a cambio (報酬): Finalmente, no se debe subestimar la necesidad de recibir reconocimiento y recompensa por lo que uno hace. Esto impulsa la gratificación personal y puede ser una fuente de estabilidad en la vida.

Si. ¿Por qué no? Dado que, se avecina que Bolivia va a cumplir 200 años, creo que es una oportunidad única aplicar el ikigai a nuestra nación como una forma de pensar diferente en nuestros desafíos y oportunidades, como una manera de salir de la zona de confort colectiva en el que fuimos adormecidos por la cantaleta del proceso de cambio. Deberíamos encarar el Bicentenario como una enorme oportunidad para dejar atrás varios lastres, a saber: el patrón de desarrollo primario exportador - rentista, la sociedad polarizada y enfrentada y el sistema político envenenado por el populismo de derecha e izquierda. Así que los invito a reflexionar, colectivamente, sobre un ikigai aterrizado en nuestra querida Bolivia.

Nuestra democracia debe ser longeva y fuerte. Nuestro desarrollo económico y social deber ser sostenible. El ikigai es un camino a seguir, tal vez complejo de implementarlo en un país, aunque no imposible. Aquí el mensaje central es que en el Bicentenario necesitamos cambiar la piel del alma nacional, necesitamos reinventar la esperanza, construir nuevas utopías productivas y sociales, comprender que haciendo lo mismo no podremos obtener resultados diferentes, así mismo eligiendo a los mismos políticos no hay cambio, por eso, es imperioso ampliar los horizontes de la libertad y la democracia y construir una nueva economía basada en lo mejor que tenemos: Nosotros Pero el ikigai comienza en cada uno de nosotros. Dime lo que amas con pasión, dime en lo que eres el más capo, dime cual será tu legado al mundo y dime como esperas que te reconozcamos y veras que ya comenzaste a construir una nueva Bolivia.