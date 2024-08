Importantes lecciones electorales de Venezuela para Bolivia

La oposición boliviana debería reclutar y entrenar a decenas de miles de observadores electorales para que firmen las actas originales y guarden su copia, además de fotografiarlas y enviarlas desde sus celulares a centros independientes de cómputo.



Por más que ese esfuerzo fuera exitoso, no se puede descartar que los resultados de 2025 los decida un Tribunal Constitucional de magistrados auto prorrogados obedientes al gobierno.



Si eso sucediera la población debería ser capaz de emprender por segunda vez la resistencia pacífica que en 2019 obligó a los más altos personeros del régimen masista a renunciar en cascada, dejando la sucesión constitucional en manos de la oposición.



La oposición venezolana supo aprender y aplicar la lección boliviana de 2019. El 2025 nos tocará aplicar esa lección corregida y mejorada por María Corina Machado.



SEGUNDA LECCIÓN



María Corina Machado logró el apoyo de una mayoría de los pre-candidatos anti Maduro para acordar un método que minimice la división del voto opositor. Organizaron unas primarias independientes que determinaron al candidato más fuerte.



María Corina Machado venció las primarias de oposición con más del 90% de la votación. Maduro encontró un modo de que se la proscriba por 15 años. Ante ese abuso María Corina delegó su mandato a una respetada académica.



El organismo electoral evitó que esa universitaria se inscriba digitalmente. Cuando intentó hacerlo en persona, uniformados del régimen le impidieron el acceso al organismo electoral.



Machado delegó su candidatura a un embajador jubilado. El régimen de Maduro lo aceptó, calculando que eso confería cierta legitimidad a la elección, y que un embajador sin experiencia política no tendría la fuerza de María Corina para denunciar un fraude electoral.



El gobierno venezolano reclutó un puñado de payasos que se inscribieron como opositores. Nada puede evitar que en Bolivia candidatos útiles al gobierno dividan el voto opositor para obtener algunos curules en la Asamblea y exhibir su vanidad.



No hay en Bolivia una María Corina capaz de convencer a una mayoría de los pre-candidatos opositores que acepten un método para determinar cuál de ellos está mejor posicionado para ganar el 2025. No existen condiciones para organizar unas primarias independientes.



Existen otras alternativas para lograr el mismo objetivo. Los pre-candidatos opositores pueden ponerse de acuerdo en declinar su participación a favor del candidato o candidata que muestre mayor apoyo en unas encuestas.



Una primera encuesta se puede realizar entre todos los pre-candidatos, incluyendo a los del MAS. Los tres pre-candidatos opositores que reciban más apoyo en esta primera encuesta pasarían a un primer debate en el que presentarían sus propuestas de gobierno.



Una segunda encuesta preguntaría a los encuestados si escucharon este debate y si favorecen al MAS o son opositores. Si responden que son opositores, los encuestadores les harían varias preguntas para verificarlo y asegurarse que en verdad escucharon el debate.