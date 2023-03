Improvisados y sin respiro

Santa Cruz es la región más afectada por sus condiciones climáticas y geográficas, sin embargo, no fue oportuno el trabajo de prevención a sabiendas que en épocas de precipitaciones intensas y altas temperaturas, estas enfermedades proliferan en forma descontrolada.

Las disputas políticas en los tres niveles de Gobierno enrarecieron el clima sanitario donde la prioridad es la salud de la población y donde los menores se llevaron la peor parte. No obstante, no faltaron pasajes de “cotorreo” político que enturbiaron el trágico momento que vivían las familias de las víctimas entre el luto por picadura de escorpiones y los lamentables decesos por dengue.

También se sugirió importar vacunas contra el dengue para aliviar la epidemia, sin embargo, fue desestimado por las autoridades sanitarias de la Gobernación de Santa Cruz y del ministerio de la cartera. Por una parte, porque no es el momento de hacerlo en plena epidemia y segundo porque la eficacia del inmunizante contra el dengue es controversial, sobre todo porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) no la recomienda y además, no hay disponibilidad de las mismas.