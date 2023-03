'Impuesto rosa': Un análisis desde la perspectiva del sistema tributario boliviano

Por: Alexandra Ortiz*



Se conoce como 'Impuesto Rosa' (en inglés, 'PinkTax') al tributo escondido en el precio de productos destinados al consumo de mujeres y, por consiguiente, a la carga tributaria que soportan, con relación a la de los hombres. En Bolivia, no hay estudios que demuestren una diferencia en los precios de productos por razones de género, no obstante, si existe un desequilibrio en la carga tributaria al consumo, puesto que nuestro sistema tributario no prevé tasas diferenciadas para el consumo de algunos bienes de primera necesidad, como sucede en otras jurisdicciones.