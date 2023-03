Incorporación del gas natural en Ecuador: una necesidad a todas luces

Es el combustible fósil más limpio y proporciona un apoyo fundamental a la energía eólica, solar, hidroeléctrica, y otras alternativas intermitentes que necesitan respaldo. Por ejemplo, cuando no llueve no hay generación hidroeléctrica, cuando no hay sol se afecta a la generación fotovoltaica (solar) y lo mismo para la eólica cuando no existe suficiente viento. Por esto, el gas natural es un complemento ideal cuando se emplean estas fuentes renovables.