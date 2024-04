Incremento salarial: lo bueno y lo malo

Todo en la vida, tiene su lado negativo y su lado positivo; en el caso del incremento salarial, el lado negativo es para los empresarios, que les ocasiona un incremento en el costo, sobre todo para aquellos empresarios que no hicieron la previsión financiera, ya que todos los años el gobierno establece un incremento salarial y las empresas tendrían que tener una previsión para cubrir este incremento.

Para los trabajadores el incremento de 5,85% al mínimo y 3% al haber básico, resulta ser una “reposición” del poder adquisitivo de sus sueldos, vale decir que para estos no hay incremento solo reposición.

Sin embargo, hay quienes dicen que el incremento del consumo o la demanda no es lineal al incremento de los sueldos, de ser así debemos tener en cuenta que la clase media y la clase trabajadora no tiene cuentas bancarias en el exterior, por tanto, si la subida del sueldo no incrementa el consumo, el mismo será destinado al ahorro, vale decir que el sistema financiero recibirá mayores recursos de los ahorristas.