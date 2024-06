Independencia de poderes

Y advertía que la libertad política sólo se encuentra en los gobiernos moderados. Y sólo se la encuentra cuando no se abusa del poder: pero es una experiencia de todos los tiempos: todo hombre que tiene poder se ve impulsado a abusar de él, llega hasta donde encuentra límites. Y exclamaba ¡Quién diría que hasta la virtud necesita límites¡ Y para que no se pueda abusar del poder, es necesario que el poder detenga al poder.

Estos planteos sintetizan algunas de las ideas políticas más importantes del libro: la naturaleza de la libertad no radica en hacer lo que cada uno quiere, sino en obedecer las leyes, en no estar obligado a hacer lo que ellas no mandan ni tampoco a no hacer lo que ellas no prohíben.