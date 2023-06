Indicadores contradictorios con la realidad

La información veraz y oportuna es lo que toda sociedad necesita para llevar adelante sus actividades cotidianas y tomar las mejores decisiones en cada paso que da. Si esta información contiene distorsiones o si se la oculta con la intención de no dar a conocer una verdad incómoda, la sociedad igual continuará en lo suyo, pero ya con sus propias interpretaciones de la realidad. Aquí ya se entra al terreno de la desconfianza, de la especulación, de la irracionalidad, de la disfuncionalidad.

Los datos sobre inflación, por ejemplo, son indicadores que no terminan de convencer al conjunto de la población por las contradicciones que saltan a la vista. Por un lado, los voceros gubernamentales hablan de una inflación acumulada (hasta mayo) del 0,6% y de un 2,9% para los últimos 12 meses, cifras que evidentemente son muy inferiores a las que se dan en algunos países de Latinoamérica e incluso del mundo. Si bien eso no se discute, lo que sí genera preocupación es que no se mencione que Bolivia paga un precio muy alto para mantener esos niveles inflacionarios bajo control, a través de las subvenciones estatales a la importación de hidrocarburos, y también por mantener un tipo de cambio fijo.