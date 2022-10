Inestabilidad en el gobierno municipal

Lo que no resulta tan normal es que, como en este caso, la crisis se produzca apenas dos meses después de la anterior, el 11 de agosto, cuando el propio Jhonny Fernández decía que había pedido a todos los secretarios y directores que pongan a disposición sus cargos ‘para poder hacer evaluaciones y los ajustes que se necesitan’.

En esa ocasión se dejó a las autoridades en un extraño limbo parecido a los interinatos y que se sepa no hubo una ratificación oficial en los cargos. Es más, tampoco se conoció qué evaluación se hizo ni qué nuevo plan tenía el alcalde para esa próxima etapa tras la recomposición.

El alcalde Fernández tiene que darle más certezas a la ciudad. Elegir un equipo de confianza, eficiente y trabajador no es fácil, principalmente porque resulta una tarea compleja esa de encontrar personas que reúnan a la vez las tres condiciones. No es una misión fácil, pero la elección tiene que ser realizada con el objetivo de contar con un equipo estable, duradero, con el que se puedan formular y ejecutar planes a largo plazo. Eso de cambiar secretarios cada dos meses no es la mejor señal de confianza y seriedad que debiera transmitir una autoridad.