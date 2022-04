Inflación baja, buena y no tan buena noticia

Escucha esta nota aquí

Con el sugerente titular de “Cómo se ha librado Bolivia de la inflación que recorre América Latina (y por qué no es tan buena noticia como parece)”, el portal BBC Mundo escribió una nota periodística que recoge el fenómeno boliviano tan curioso en un contexto en el que los demás países que lo rodean han alcanzado niveles inflacionarios incluso récords de los últimos 15 años.

Y no es solo la región, sino que la economía mundial está sufriendo una ola de inflación porque la invasión de Rusia a Ucrania y las secuelas de la pandemia han provocado un aumento de los precios en porcentajes que no se había visto en varios años.

Brasil tuvo una inflación de 11,3 por ciento, Chile 9,4 por ciento, Uruguay 9,4 por ciento, Colombia 8,5 por ciento, México 7,4 por ciento, Perú 6,8 por ciento y Bolivia tuvo un índice inflacionario de solo 0,77 por ciento. Obviamente Venezuela con su 284,4 por ciento y Argentina con su 55 por ciento de inflación son casos de estudio aparte.

En América Latina, dice el Fondo Monetario Internacional (FMI), la erosión de los ingresos reales debido al aumento del costo de los alimentos y la energía se sumará a la presión económica a la que ya hacen frente los hogares vulnerables, más aun considerando que se trata de una región con unos niveles históricamente altos de desigualdad.

Los expertos consultados por BBC Mundo dicen que la moneda nacional de Bolivia se mantiene fuerte porque tiene un tipo de cambio fijo respecto al dólar, que fue congelado en 6,96 bolivianos por unidad de la moneda de Estados Unidos desde hace más de 14 años, durante el gobierno de Evo Morales.

En cambio, en otros países existen diversos mecanismos de control de cambio y en la mayoría de ellos hay dos cotizaciones: la oficial y la de la calle. En Bolivia, el tipo de cambio se mantiene porque es el Gobierno el que inyecta al mercado de divisas dólares de sus reservas. En el país, la gente tiene confianza en la moneda nacional porque las expectativas en torno al tipo de cambio están bien ancladas, dice el investigador José Luis Hevia, de la Fundación Milenio.

Otro de los factores que consigue que en Bolivia no se sienta el golpe de los aumentos de precios de combustibles y alimentos como ocurre en todo el mundo, es que los precios de la gasolina, el diésel y el gas se mantienen fijos porque son subsidiados por el Estado.

Es decir, a diferencia de otros países aquí los productores no tienen que trasladar a los consumidores finales la subida de sus costes de producción sencillamente porque esos costes no se han elevado, por lo menos no en el ítem de los combustibles. Pero a la vez, ese subsidio implica también que cuando los precios del petróleo y sus derivados suben en el mundo, Bolivia no siente el beneficio del aumento de sus ingresos por venta de gas, porque al mismo tiempo se eleva el precio de los combustibles que importa para el consumo nacional.

La existencia del concepto de certificados de exportación, que obliga a los empresarios a garantizar primero el consumo de alimentos a nivel local para exportar los excedentes, también contribuye a mantener controlada la inflación.

Desde la óptica de los efectos negativos, el principal problema del tipo de cambio fijo es que se desincentiva la producción local y trae contrabando a los mercados del país. Así, las empresas nacionales ven una competencia desleal con productos baratos que ingresan sin pagar impuestos. La otra dificultad es que el Estado está gastando sus reservas del Banco Central para respaldar la monera nacional y los subsidios. El país gasta alrededor de $us 4.000 millones por año en pagar los combustibles subsidiados.