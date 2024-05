En un picante articulo último, Diego Ayo se hace la burla (¿?) de la posición del Gobierno ante informes de Bolivia que emiten las calificadoras de riesgo; Reporteros Sin Fronteras sobre el Índice de Libertad de Prensa; el Índice del estado de derecho del World Justice Project; el medidor de democracia de Freedom House etc. etc. calificándolas como 'mentiras neoliberales'.



Una interpretación más benévola, es que todo accionar del Gobierno es un ejercicio de la ingeniería del caos: la disciplina que implica introducir intencionalmente fallas e interrupciones en los sistemas para identificar y fortalecer sus debilidades.



Todo es, entonces, un ejercicio de posicionamiento ante supuestas adversidades actuales que, deberían darle al Gobierno información sobre cómo reacciona el país en general y la oposición (si existiera) en particular, sobre cada uno de estos temas.