“Inmoral y repugnante”

El gobierno no necesitó contratar peritos para demostrar que el video de la balacera a los autos prestados a Evo Morales es un montaje. Y no hicieron falta peritos porque el montaje se nota a simple vista. No pasó ni una hora de su difusión y centenares de internautas estaban señalando sus incoherencias. Lo que hizo la prensa, entonces, es señalar lo evidente, pero el expresidente volvió a vomitar su odio.

Yo no soy psicólogo, ni experto en ataques, pero sufrí dos atentados en mi vida, y fui perseguido en medio de balazos, así que por lo menos puedo opinar sobre lo que es común en estos casos. Los dos atentados fueron palizas que me propinaron a plena luz del día, la primera por tres personas en la puerta del templo de Santo Domingo y la segunda por lo menos por una veintena de mineros que me atacaron cuando subía a la cúspide del Cerro Rico. Ignoro si en el primero hubo testigos, pero, en el segundo, el ataque fue en presencia de centenares de personas. Lo que sentí en ambos casos fue miedo, un miedo tan ciego y visceral que me olvidé de todo lo que estaba haciendo, de mis lentes, y solo atiné a cubrirme la cabeza. Se me nubló la razón y escuchaba los impactos de los golpes a mi cuerpo como los que se da a un saco de arena, pero con eco. En los segundos que transcurrieron hasta que dejaron de golpearme, creí que iba a morir.