Intolerable impunidad en el caso Las Londras

No obstante, si hay evidencias, si hay peritajes que concluyen que hubo un ataque delictivo, ¿por qué no hay sanciones hasta el momento?

A estas alturas, lamentablemente el caso Las Londras no es el único con esas características, pues de octubre de 2021 a la fecha ha habido otros avasallamientos con heridos y hasta fallecidos y eso se debe a que no hubo la intención de frenar este tipo de hechos que puede derivar en enfrentamientos mayores con lamentables consecuencias.