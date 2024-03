Jeanine Áñez, víctima de la crueldad

La ex presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez no pudo salir del penal de Palmasola para despedir a su madre, que falleció el martes como consecuencia de un paro cardiaco. La burocracia y la crueldad impidieron un acto humanitario y son señal de que hay condiciones diferentes para los presos y las presas políticos. No hay justificativo para lo ocurrido y es una nueva demostración de falta de sensibilidad en la Dirección de Régimen Penitenciario.