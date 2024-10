Jimena, la periodista

Desde que se retomó el caso de pedofilia contra un ex presidente, sus seguidores y defensores, empezaron a tomar actitudes prepotentes y muy abusivas contra la prensa en general y contra sus entrevistadores en particular, tenemos en una primera línea a los ex ministros, donde una de ellas se enojó con una conocida periodista cruceña (Jimena) solamente porque la entrevistadora sonrió, le acuso que esa sonrisa expresaba su alegría por la “desgracia” que pasa el ex presidente; luego está su abogada, que en un intento de denigrar a la periodista, comparando la seducción de un hombre de 61 años con una niña de 15 (46 años de diferencia), frente a una relación de pareja cuando ella tenía 19 y su enamorado 25 (6 años de diferencia).