José María Del Pueblo, Bolivia está en peligro

Vivimos momentos difíciles q ue nos hacen pensar y actuar con urgencia. Hoy me veo obligado a escribirte no solo como un compatriota preocupado por el bienestar de nuestra Bolivia, sino también como alguien que está muy preocupado por los problemas graves que enfrenta nuestro país. La situación actual es muy seria, enfrentamos una crisis de muchas caras que afecta todo lo que somos y cómo vivimos.

La justicia en Bolivia, que es esencial para cualquier democracia, es controlada por el poder político. Esto ha hecho que la gente pierda confianza en nuestras instituciones y se meta a la cárcel a muchos inocentes. Algunos porque se atrevieron a no estar de acuerdo con el gobierno. La Constitución nacida en un cuartel no es respetada ni por sus propios padres. Este control sobre la justicia no solo daña nuestra sociedad, sino que también muestra un peligroso autoritarismo. Los magistrados hacen lo que quieren, el parlamento no puede controlar al gobierno. El Presidente ya actúa como un dictador.