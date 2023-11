Joyas en un túnel y en un arcón

Quien los vende es un señor de anteojos circulares que sabe en qué lugar está cada volumen y tiene en la mente cientos o acaso miles de títulos y autores… Evoca a Mendel el de los libros, el personaje de la novela homónima de Stefan Zweig… Cuando ingresé en El Túnel, el librero me reconoció y, dado que ya sabe algo de mis preferencias literarias, me apartó algunos títulos que pensó me podrían interesar, lo cual me hizo sentir en casa.