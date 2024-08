Judiciales: vota válido, no nulo ni blanco

Comienzo con una pregunta: ¿Evitó los votos blanco y nulo que los masistas tomen el control de la Justicia y causen la peor crisis de su historia? No, no y no. Ganaron con lo mínimo, demostraron incapacidad y sometimiento, fueron escrachados, criticados con sarcasmo e ironía, pero alcanzaron su objetivo: asumir el mando del Poder Judicial y mantener al masismo en el poder.