Kamala Harris rompe esquemas y se pone en carrera

La ventaja de Trump incluso se acrecentó tras el atentado contra su vida. Los republicanos lo proclamaron héroe en su convención, y en medio de la euforia se confirmó a J.D. Vance como su compañero de fórmula, un joven político que encarna la continuidad del trumpismo y su movimiento MAGA (Make America Great Again). Parecía casi seguro que Trump iba a derrotar a Biden.

Sin embargo, los republicanos no contaban con un cambio de candidato en el bando rival.

Trump y Vance no estaban preparados para este cambio. En lugar de centrarse en sus propuestas electorales, prefirieron descalificar a su nueva contrincante. Trump tildó a Harris de loca y perversa, y afirmó, falsamente, que ella inicialmente se definía como india, pero que ahora se consideraba negra solo para conquistar a la población de color del país. El joven Vance fue aún más radical en su ataque a Harris, afirmando que una mujer sin hijos biológicos, como ella, no podía sentir como propio el futuro de su país.

Los insultos han sido bien capitalizados por Harris, quien ha criticado el discurso confrontacional y divisionista, muy característico de los republicanos en esta era del trumpismo. Claro que eso no bastará para inclinar la balanza a su favor. Después de todo, muchos electores negros e hispanos abandonaron en masa a los demócratas cuando Biden era el candidato. Harris tiene que reconquistarlos sin ahuyentar, por ejemplo, a los obreros blancos que pueden inclinarse para un lado o para el otro.

La conquista del voto es tremendamente segmentada en Estados Unidos. Harris puede sumar algún apoyo adicional si elige a un compañero de fórmula que complemente y no compita con lo que ella representa. Por ello, es muy probable que se decante por un candidato a vicepresidente que sea hombre, de raza blanca y que provenga de un estado no tan liberal y demócrata, como California. Hasta la guerra en Gaza es un tema sensible para el electorado, lo cual probablemente descarte como acompañante a un gobernador de origen judío.