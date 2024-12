La (auto)prórroga y el derecho a la felicidad

Sigo. Estoy seguro que ni imaginaste siquiera que un día un grupo de magistrados iba a burlarse de vos y espetarte: no nos vamos porque no queremos y tu consentimiento de seis años lo ampliaremos hasta que nos dé la gana . Tampoco imaginaste que para seguir auto-prorrogándose y hacer otros trabajos sucios iban a bloquear tu derecho a elegir a sus reemplazantes en cinco departamentos. Todo con barniz legal.

A fin de evitar esa posibilidad, Arce preferiría votar en las elecciones generales por un opositor para que le garantice la debida investigación y el debido proceso sobre el posible enriquecimiento de su familia y su responsabilidad dolosa en la crisis económica. Lo ideal para él sería un opositor afín en la Presidencia para blindarse ante posibles juicios penales. Sin embargo, como el blindaje no funcionó ni en su modelo económico tampoco funcionará en materia política. Entonces, mejor no correr riesgos y mejor activar el plan reelección.

Como no pasó en los últimos 18 años, por primera vez el contexto socioeconómico es desfavorable para el masismo y favorable para la oposición, aunque ésta no tiene aún un candidato ganador. Si Arce se presentara a candidatear en las elecciones generales de agosto 2025, existe el 99% de probabilidad de que sea derrotado.

Primero: Los nuevos magistrados no querrán sentarse al lado de los autoprorrogados. Alegarán que su legitimidad no les permite compartir sala con ilegítimos. Frente a esta actitud, los mismos auto-prorrogados exigirán completar las elecciones judiciales el 2025. En vista de que dicen que no se puede organizar dos elecciones en un mismo año, los comicios generales serán postergados para el 2026 o más allá. En caso de que algún vocal del Tribunal Supremo Electoral quiera hacerse al gallito como sucedió en las judiciales, los auto-prorrogados los amenazarán con multas escandalosas, procesos y cárcel; el vocal se asustará y se callará.

Segundo: Algunos vocales del TSE renuncian en rechazo a la presión de los autoprorrogados. Esta decisión caería como anillo al dedo a los arcistas. Bloquearían toda posibilidad de elección de nuevos vocales del TSE en la Asamblea Legislativa. Sin árbitro, no hay elecciones. Algún miembro del gobierno consultaría a los autoprorrogados: ¿qué hacer ante la ineficiencia de la Asamblea Legislativa? Los autoprorrogados emitirían una declaración constitucional indicando que como no puede haber vacío de poder, el Presidente Luis Arce debe seguir en Palacio.

¿Estoy exagerando? En la era masista pasaron los hechos más inesperados, increíbles e inverosímiles. No creías que iban a hacer y lo hicieron. No crees porque tú piensas con mentalidad democrática, ellos no. A los masistas arcistas no les interesas tú, sólo les interesa ellos mismos. Por eso, están dispuestos a hundir el país en el desastre económico con tal de seguir ellos a flote.