La ciencia y el ministro

El ejecutivo de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas De Bolivia, Róger Coata, advirtió el pasado 10 de agosto que su sector no venderá oro al BCB mientras el Legislativo no apruebe el proyecto de Ley de Creación de un Régimen Tributario Único para el sector (4,5 %). Además, amenazó con un bloqueo de caminos si hasta el 21 de agosto pasado no se aprobaba esa norma.