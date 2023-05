La ciudad desprotegida ante los incendios

En la primera semana del mes de mayo en curso, Santa Cruz de la Sierra registró dos incendios de proporciones en diferentes zonas de la ciudad. El primero de ellos se originó en un negocio de equipos electrónicos que funcionaba en un edificio ubicado en la densamente poblada zona del antiguo mercado de La Ramada. Los bomberos y equipos de emergencia trabajaron intensamente para sofocar las llamas que amenazaban con propagarse a inmuebles vecinos, lo que afortunadamente no ocurrió.

Un segundo caso afectó el depósito de una fábrica de plásticos localizada en la zona del Parque Industrial y donde las llamas alcanzaron hasta los 20 metros de altura en medio de una densa y contaminante humareda que desprendían los materiales inflamables consumidos. En ambos casos se registraron fuertes pérdidas por daños estructurales en los edificios que resultaron afectados por el fuego, además de bienes y otros enseres. Al menos, no hubo víctimas fatales ni lesionados, excepto algunos afectados por inhalación de humo.

No obstante su expansión y acelerado crecimiento demográfico, Santa Cruz de la Sierra carece de un cuerpo de bomberos con la cantidad suficiente de efectivos capacitados y equipados para hacer frente a una emergencia como la que puede representar un incendio de gran magnitud, no solamente en grandes edificios como también en los numerosos mercados públicos que, en precarias condiciones, funcionan en la urbe y otros centros de actividad comercial donde se concentran muchas personas, entre vendedores y compradores. Los siniestros ígneos que se han producido hasta ahora, fueron controlados con esfuerzos extraordinarios, casi heroícos, de los bomberos a quienes se sumaron voluntarios. En estos casos quedó, en evidencia palmaria, que quienes combaten las llamas lo hacen arriesgando su propia integridad física porque no cuentan con el equipamiento básico necesario como uniformes antiflama, botas, cascos, máscaras, tubos de oxígeno y otros implementos especiales para la tarea. Tampoco se dispone de la cantidad suficiente de carros bomberos o motobombas. Los habilitados son, casi en su totalidad, modelos antiguos o reacondicionados sin las características técnicas y mecánicas adecuadas que garanticen una respuesta eficaz para controlar el fuego. En una tan extendida y poblada ciudad como la cruceña, además, se tendrían que implementar y zonificar cuarteles y/o estaciones de bomberos cuando menos en cuatro cuadrantes para que las prestaciones de sus servicios sean oportunas cuando sean requeridas en emergencia.