La crisis de sentido y bien común

Hay guerras evidentes, con armas y soldados, crisis humanitarias, niñas y niños despedazados en las fronteras, perforados en los ojos lascivos de los pervertidos, etc. también hay otras guerras sutiles, como las que vivimos en nuestros países latinoamericanos, el aumento de la trata y tráfico de menores, de mujeres, los desastres medioambientales, desastres económicos que atentan contra la salud, muertes cotidianas que podrían prevenirse, desempleo, desesperación, endeudamientos, aumento de tasas de interés, casas hipotecadas y a punto de perderlas, profesionales sin oportunidades laborales en el mundo, vendedores ambulantes viviendo al día, trabajadores al fio, esperando que se les pague el sueldo algún año, precarización del capital intelectual mundial a través de los sistemas de becas o contratos de investigación, que no otorgan ningún tipo de seguridad laboral, etc.