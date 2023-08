La CSUTCB y su gravitación en el campo político

Ahora, es importante aclarar que el “voto orgánico” tiene muchas diferencias con el “voto duro”, que suele utilizarse bastante en análisis electoral. El “voto orgánico” de la CSUTCB, se define en la cúpula, de ahí baja a la constelación de sindicatos. Y de los sindicatos, a la totalidad de sus afiliados. Aquel afiliado, en esa dictadura orgánica sindical, que no sigue la línea, es sancionado como en los tribunales de la Inquisición. El “voto duro”, en cambio, es por convicción, sin que exista de por medio ninguna obligación. De ahí que casi ninguna encuestadora, en Bolivia, se aproxima a los resultados finales de las urnas. En el pasado inmediato, cometí muchos errores al no considerar con seriedad el “voto orgánico”. Con esto, no pretendo restar importancia a las otras organizaciones que componen el Pacto de Unidad. Empero, no tienen esa capacidad ni el alcance que tiene la CSUTCB.