La economía boliviana. Análisis NO político...

Existe mucha propaganda oficialista de una manera grosera sobre la economía boliviana, y es que como marchan las cosas, no hay espacio para un análisis sin carga política. Y como no podía ser de otra, el Estado ha venido usando la política a su favor, es decir, comparándose contra una caída en varios indicadores económicos (PIB, Reservas Internacionales, Balanza Comercial, etc., etc.) y, por tanto, mostrándonos una situación económica más favorable de lo que es en realidad. Claro ejemplo es el PIB, cuyo indicador siempre se ponía por delante para mostrar una economía en constante “dinamismo”: