La economía sigue creciendo

La situación en 2020 fue crítica por dos motivos: la pandemia y la paralización de la economía, que derivaron en una caída del PIB de 8,7%, situación no vista desde 1963. Las finanzas públicas registraron un déficit de 12,7% del PIB y un déficit corriente de 6,1%, lo que llevó a un incremento importante en el endeudamiento interno. El desempleo se elevó a 8,4%, y en el mes de mayo llegó al pico de 11,2%. La pobreza extrema y moderada se incrementaron al igual que la desigualdad. A esto se suma la falta de atención a la crisis sanitaria repercutiendo en una tasa de mortalidad elevada.

En el plano económico, diversos estudios señalan que cualquier crisis económica deja secuelas en la actividad económica, porque se sufren pérdidas permanentes del producto; la recuperación no es automática. En el caso boliviano, para salir de la crisis, el Gobierno inició con proveer recursos a los hogares mediante el Bono contra el Hambre, la devolución de aportes, reactivó la inversión pública, canalizó recursos a través de créditos a bajas tasas de interés, entre otros. Así, en 2021, el PIB se recuperaba creciendo en 6,1%, cuyo principal motor fue la demanda interna. El desempleo, la pobreza y la desigualdad se redujeron. Las finanzas públicas continuaron registrando déficit, pero en menor magnitud.

En 2022, se daría un impulso a esta recuperación, pero los resultados fueron socavados por el contexto externo marcado por los efectos de la guerra en Ucrania y el conflicto interno promovido por el Comité Cívico Cruceño con 36 días de paro. El crecimiento del PIB fue de 3,5% en 2022, menor al 4,3% registrado al tercer trimestre debido a los conflictos en Santa Cruz en el último trimestre, de no ser por éste el crecimiento habría superado el 4%.

Lo propio sucedió en el resultado fiscal, el cual cerró la gestión 2022 con un déficit de 7,1% del PIB y el balance corriente con un valor cercano al equilibrio de -0,2% del PIB, lo cuales serían menores de no ser por la guerra en Ucrania y el confinamiento en China, mismos que encarecieron el costo de importación de combustible no sólo por mayores precios del petróleo, sino también por elevados costos de transporte y logística. Con la subvención a los combustibles, los mayores costos se tradujeron en más gastos para el Estado para no afectar el poder adquisitivo de los hogares. En otros países, por el contrario, el desborde de los precios ocasionó que la población se alzara en protestas; según BBC News Mundo, entre enero y septiembre más de 90 países salieron a las calles a protestar por el precio o la disponibilidad del combustible.