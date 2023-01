La educación como problema urbano

Como toda urbe, Santa Cruz de la Sierra tiene sus problemas. Estructurales, coyunturales, propios y ajenos, tangibles e intangibles. La educación es uno de ellos. El ciudadano, que discurre a pie, en vehículo particular, en transporte público, no se siente bien tratado. Desde que sale de su casa hasta que regresa tendrá que sortear obstáculos de distintos quilates. Porque al transitar y permanecer en los espacios públicos muchas veces se suele vivir ingratos momentos, usualmente por las agresiones que recibe, en forma gratuita y sin disculpas.

Las normas básicas del ciudadano en sociedad no se llegan a entender y por ende a transmitir, dando por hecho que lo que estamos padeciendo es normal y que no asombra, ni asoma la duda siquiera.

El considerar que el espacio es solo mío ya es un exabrupto. No percibir al otro como ser de derechos y perteneciente al espacio público, es otro error. No entender que la ciudad se comparte y de buena manera es otra equivocación provocadora.

Arrojar desechos por las ventanillas o simplemente al caminar es una acción deplorable, una actitud despreciativa y una acción desmedida como para tomarlo tan natural como si nada pasara. Producto de una mala educación que no se sanciona ni se castiga, ni con la mirada reprobatoria del vecino. Incluso quien observe esa mala conducta puede ser objeto de agresión por parte del inadaptado.

A pesar que las autoridades insistieron en convertir durante décadas a la capital oriental en un mercado ambulatorio, la ciudad no lo es. Pocas veces se transmitió el mensaje que el lugar común, la calle, no es un sitio para hacer lo que me dé la gana, sino todo lo contrario, porque es el lugar de todos, donde debe prevalecer la educación y el respeto mutuo.