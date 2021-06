¡La estrategia le funcionó y les volvió a ganar!

Escucha esta nota aquí

María Eugenia Martínez/abogada ​​

Para evitar entrar en juicios de valor, nos vamos a abstraer de las dos posiciones antagónicas que ocupan los debates políticos coyunturales, es decir, que no vamos a hacer referencia a la teoría del fraude ni a la teoría del golpe; asimismo, sobre la sucesión presidencial el año pasado, en este mismo medio se publicó “Jeanine ni legal ni legitima” del cual se prepara la segunda parte.



Ha causado diferentes reacciones y opiniones la difusión de un video en el cual Evo Morales hace referencia a que “habría que cuidar a Jeanine mientras esta garantice la convocatoria a elecciones y también habría que conservar a Murillo porque este era el mejor jefe de campaña del MAS”, consecuentemente, los análisis tienden a posicionar que Evo habría avalado la sucesión de Áñez, entonces no correspondería hablar de un golpe.



La estrategia política revelada por Morales, recientemente difundida, se dio en conversaciones realizadas en mayo de 2020, “después de 7 meses que Áñez asumió el Ejecutivo”, por tanto no se puede decir que Morales “avaló” la sucesión de Jeanine; lo que se lee entre líneas es una estrategia política con miras a recuperar el “poder perdido el 2019”, nótese que, el Gobierno de transición tenía que convocar a elecciones en 90 días y que por efectos de la pandemia, se modificaron las fechas y se vencieron nuevamente los plazos para la realización de las elecciones, el país vivía una tensa calma, recuérdese que el entonces secretario ejecutivo de los mineros, Orlando Gutiérrez (+), advirtió a la transitoria “…Me voy a dirigir a la señora Áñez. Le quedan dos caminos: aprobar de manera inmediata la fecha de elecciones para el 6 de septiembre o el segundo camino, la sublevación del pueblo que está cansado. Te vas con la elección nacional democrática o te vas con una convulsión social. Los minero no jugamos…” (sic.).



Ahora bien, tal como lo definió Carlos Valverde en 2006, Morales es un “toro político” y en esa condición de político hace “política” así como los sacerdotes se ocupan de celebrar misa, ese bicho se ocupa de hacer política; el video difundido solo demuestra que Morales y el MAS realizaron una evaluación y análisis de los diferentes escenarios que se podrían presentar, si se producía la renuncia de Jeanine o en su caso escalaban los conflictos sociales pidiendo la renuncia de Áñez, lo cierto es que, lo dicho por Morales es altamente cierto, si Copa sucedía a Áñez, no habría posibilidad de ganar las elecciones.



Política “se hace con neuronas, no con hormonas”, dijo alguna vez Rubén Costas, entonces, mientras la fracción opositora disfrutaba de las mieles que otorga el poder, Morales y el MAS analizaban y diseñaban su estrategia de campaña con miras a las elecciones generales, no se les escapó ningún escenario futuro, no sabemos si realizaron un análisis FODA, pero lo cierto es que les convenía nomás que Jeanine continúe en el poder. “Si el enemigo se equivoca, no lo distraigas”, decía Napoleón Bonaparte, los errores de Áñez fueron muchos y mantener a Murillo en “el poder detrás del trono” después de la censura de la ALP, le hizo mucho daño y se lo seguirá haciendo, pero esto favorecía muchísimo al MAS, tal es así que la postulación de Jeanine quebró la posible unidad que debía generarse en torno a Mesa y Camacho “cumpliendo los compromisos de noviembre de 2019” hizo posible que el binomio Arce-Choquehuanca ganen las elecciones para el MAS con mayoría absoluta, dejando en el camino a Mesa y Camacho simplemente reducido a Santa Cruz.



Evo, lo único que hizo es develar la “estrategia política” para que el MAS vuelva al poder vía elecciones, es decir, que definió, planificó y ejecutó un plan dentro del marco que establecen las reglas de la democracia, situación contraria a un audio difundido en el que “supuestamente” el entonces ministro de Defensa López “pretendía impedir” la posesión de Arce en la Presidencia, consecuentemente, cuál es más “democrático”, uno que trata de impedir la posesión del presidente electo o el otro que define y ejecuta una estrategia para ganar una elección; lo cierto, al igual que en el futbol, ¿los equipos perdedores están criticando la “estrategia” del Director Técnico que saco a su equipo campeón?



Lo cierto es que el indio que apenas salió bachiller, les dio una lección de cómo hacer política y cómo ganar una elección a un historiador (Mesa), a un ingeniero (Tuto que se bajó consciente de que no tenía oportunidad), a dos abogados “Janine-Camacho” que Biblia en mano entraron a Palacio, a todos los que que presumen de intelectuales y estrategas políticos, que no supieron llegar a acuerdos para presentar una sola candidatura y hacer frente al MAS, Evo no eligió a Jeanine para la sucesion, lo que Morales definió fue una estrategia que le funcionó y les volvió a ganar una elección Nacional...