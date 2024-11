La gasolina más cara es la que no hay

Como es natural, esta “liberación” viene con su respectiva dosis de trámite, sello y papelería. La normativa establece que personas naturales y jurídicas que incluyen a las gasolineras, podrán importar, hidrocarburos previo registro y autorización de la autoridad nacional de hidrocarburos (ANH) y Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas. No vaya a ser que los narcos se dediquen a importar gasolina y aprovechen para traer precursores. Pero demos el beneficio de la duda. Habrá que esperar la reglamentación de este Decreto Supremo pero no sería de extrañar una larga y burocrática lista de requisitos a saber: Registro de nuevos administrados, autorización previa de importación, autorización de comercialización todas con sello seco y firma de la autoridad correspondiente, además foto de la abuelita en bikini con el puño izquierdo en alto, fotocopia del carnet de identidad nuevo del Estado Plurinacional de Bolivia, antecedentes penales por tres generaciones, nombre y dirección del dentista del importador. No sería la primera vez que en el concepto se libera, pero que en la letra chica se oculta el diablo del populismo administrativo que no quiere largar el monopolio.