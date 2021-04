La gratitud y los amigos

Escucha esta nota aquí

Dicen que la gratitud en silencio no sirve a nadie, por eso debemos proclamarla para que el universo se cargue de energías positivas. Cada día debemos manifestar nuestro agradecimiento por los dones recibidos ya sea por la naturaleza, por Dios o por el prójimo; la gratitud, como el amor, son otros de los nombres de la Divinidad y a mis 63 años tengo mucho que agradecer, como por ejemplo el libro que compiló la escritora Sisinia Anze para homenajear mis cuarenta años de escritor.



Micronesia tituló Sisinia a esa obra, una colección de selectos microrrelatos de grandes escritores latinoamericanos de países como Venezuela: Violeta Rojo; de Chile: Pía Barros, Lilian Elphick, Lorena Díaz Meza; de Argentina: Ana María Shua, Luisa Valenzuela, Nélida Cañas, Patricia Nasello, Ildiko Nssr, Piero De Vicari, Ricardo Bugarín y David Slodki; de Perú: Beto Benza, Mario Guevara, Rony Vásquez Guevara: de Nicaragua: Alberto Sánchez Argüello; de México: Javier Perucho y Gabriel Ramos Zepeda y de Bolivia: Sandra Concepción, Silvia Ròzsa, Gigia Talarico, Teresa Constanza Rodríguez Roca, Jackeline Rojas Heredia, Ramiro Jordán, Gonzalo Llanos y Eliana Soza; Gonzalo Llanos también aportó con los hermoso dibujos que ilustran cada microcuento.

El libro ya fue publicado por Ediciones Quarks, de Lima, Perú y ahora se lanza en Bolivia la edición impresa realizada por la prestigiosa editorial Los amigos del libro. Respecto al nombre, Sisinia explica en el prólogo que Micronesia es un conjunto de cientos de micro islas en el pacífico sur que conforman un Estado soberano. De ahí surgió la intención de relacionar las islas micronesias con las minificciones reunidas y la participación de cada escritor que, al congregarse, crean una unidad singular, tal como la federación de islas que constituyen esa nación.

Cuando leí la edición peruana mi alma se llenó de gozo al ver a tanto amigo presente en una hermosa edición digital y ahora el alborozo es mayor porque lo tendré impreso, algo que para bibliómanos es primordial en nuestras vidas. Con los 26 escritores y escritoras reunidos en esta hermosa edición, cuidada por la propia Sisinia, nos une la literatura en general y la microficción en particular. Tengo la dicha de conocer personalmente a algunos de los escritores extranjeros, con quienes he coincidido en encuentros de narrativa y/o festivales internacionales de poesía; con otros somos amigos virtuales e incluso con algunos nuestros contactos son nuestras propias obras; a los bolivianos incluidos en esta antología los conozco a todos y su amistad es mi tesoro; a todos ellos y ellas los amo con el amor que la admiración por la literatura nos brinda. El obsequio que solidariamente me prodigaron lo llevaré como una medalla en mi pecho y siempre lo tendré presente para no olvidar nunca jamás que la gratitud debe guiar mis pasos ayudando a nuevos escritores, al agradecerles devuelvo al cosmos una palabra que el Verbo nos otorgó para Ser en el mundo y Ser en la palabra. Nunca olvidemos que la gratitud también mueve el mundo.