La imputación a un héroe de la democracia

No fue la única evidencia de la manipulación electoral o fraude. Antes, el mismo día de las elecciones, en Potosí se descubrió el almacenamiento de muchas cajas con material electoral en un recinto que no era el Tribunal Departamental Electoral, mientras se seguía denunciando que varias actas no habían llegado a su destino. A ello se suma que se hubiera parado el cómputo por más de 12 horas y que luego se mostrara una variación que hacía ganador a Evo Morales, cuando eso era prácticamente imposible, dada la tendencia de los datos.