La incertidumbre del Gobierno

Pero, claro como había que matar a lo neoliberales, no solamente en lo político, sino que había que demonizarlos en lo económico, empezaron a hacer experimentos que ahuyentaron los capitales extranjeros, impidieron seguir con la exploración y búsqueda de nuevos pozos de gas y petróleo, y se corrió la voz en los mercados de capitales internacionales que Bolivia no era un país confiable, que su gobierno no es serio, que están dispuestos a estatizar su economía y eso es la peor noticia para un país que por su grado de desarrollo en industrias estratégicas, necesita del capital extranjero para desarrollarse y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Con los 55.000 millones de dólares que recibieron no fueron capaces de mejorar la calidad de vida de los bolivianos, no hicieron en el país lo que Santa Cruz hizo como una política departamental de largo plazo. Cuando empezamos a recibir las regalías petroleras la consigna fue “sembremos las regalías”, sólo ese concepto, más una confianza sobre nuestro futuro hizo de Santa Cruz en 50 años el departamento más exitoso de Bolivia.

No, ellos no podían copiar ese modelo. Se dedicaron a hacer canchitas de pasto sintético, construir estadios donde no hay equipo, aeropuertos donde no hay aviones, ingenios azucareros donde no se siembra caña, fábricas donde no hay mercado, se compraron aviones para el presidente y para el vicepresidente porque la seguridad cubana les aconsejó que nunca viajaran juntos. La paranoia de Fidel Castro le costó dinero a Bolivia.