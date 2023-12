La increíble historia del BRT y sus “cordones”

Así las cosas, el gobierno municipal, en una muestra mas de “viveza criolla” pide a los consultores comenzar el BRT por el primer anillo. Los técnicos les explican que eso no es posible porque el primer anillo es solo un pequeño tramo de BRT para conectar las troncales, pero que si las troncales no existen, la gente no entenderá para que diablos se gasta tanta plata en una breve línea de menos de 5 km, y que en realidad no sirve para nada porque no conecta nada.