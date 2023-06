¿La inteligencia artificial nos dejará sin trabajo?

Es importante destacar que la IA no reemplazará por completo a los trabajadores humanos, sino que cambiará la forma en que se realizan ciertas tareas. La automatización y la robótica están transformando la manera en que hacemos negocios y tienen un gran impacto en el mercado laboral. Pero en lugar de temer estos cambios, es importante entender cómo pueden afectar nuestras carreras y prepararnos para las nuevas oportunidades que puedan surgir.



¿Cuántos trabajos serán afectados por la IA? Según un estudio de PwC, se prevé que la industria global de inteligencia artificial crezca a una tasa compuesta anual del 15,7% hasta 2025 y por ejemplo, para el 2030 la IA podría reemplazar alrededor del 38% de los trabajos actuales en los Estados Unidos.



Un estudio de McKinsey Global Institute estima que hasta 375 millones de trabajadores en todo el mundo tendrán que cambiar de profesión en los próximos años debido a la automatización de los trabajos. Además, se estima que entre el 15% y el 20% de los trabajos actuales serán automatizados en el corto plazo.



Algunos ejemplos de profesiones que podrían verse afectadas por la automatización y la inteligencia artificial incluyen:



· Trabajos repetitivos en la industria manufacturera, como la operación de máquinas y la inspección de productos.



· Tareas administrativas, como la entrada de datos y la gestión de correos electrónicos.



· Trabajos en el sector de servicios, como la atención telefónica y la atención al cliente en ciertos contextos.



· Profesiones que requieren poco conocimiento especializado, como los trabajos en la industria del transporte y la logística.





Es importante destacar que, aunque la automatización y la inteligencia artificial pueden reemplazar ciertas tareas, también pueden liberar a los trabajadores de tareas tediosas y repetitivas, permitiéndoles enfocarse en tareas que requieren habilidades humanas, como la resolución de problemas, la toma de decisiones y la creatividad; por lo que se espera que la IA cree nuevas profesiones requeridas por la economía digital en pleno desarrollo.



El estudio de PwC, al que hice referencia, también indica que habrá una gran demanda de profesionales capacitados en esta área. Según otro estudio del Foro Económico Mundial, el 85% de los trabajos que existirán en 2030 aún no han sido inventados. Además, la IA podría crear más de 133 millones de empleos y aumentar la productividad de la economía global en un 26% para el mismo año, generando nuevas oportunidades laborales.



Algunos ejemplos de nuevas profesiones o áreas de trabajo que podrían surgir o cobrar importancia debido a la introducción de la inteligencia artificial y la automatización incluyen:



· Desarrolladores de software y especialistas en inteligencia artificial, encargados de crear y mantener sistemas automatizados.



· Analistas de datos, responsables de recopilar, organizar y analizar grandes cantidades de datos para informar la toma de decisiones.



· Especialistas en seguridad cibernética, que protegen los sistemas y datos de posibles amenazas en línea.



· Consultores en transformación digital, que ayudan a las empresas a adoptar y aprovechar al máximo la tecnología.



· Instructores y entrenadores en habilidades digitales, que enseñan a las personas cómo utilizar la tecnología de manera efectiva.





Estos son solo algunos ejemplos, pero es probable que surjan nuevas profesiones y áreas de trabajo en el futuro cercano a medida que la tecnología continúe evolucionando.



Es importante destacar que la inteligencia artificial no reemplazará completamente a los trabajadores humanos, sino que transformará los trabajos existentes y creará nuevos empleos, por lo tanto, es fundamental estar preparados para adaptarse a los cambios y estar en constante aprendizaje para desempeñar nuevas profesiones en un futuro cercano.



En conclusión, la inteligencia artificial está transformando la forma en que hacemos negocios y vivimos nuestras vidas, y es una realidad innegable que algunos trabajos serán reemplazados por máquinas y algoritmos. Pero también es cierto que esta transformación tecnológica está generando nuevas oportunidades y profesiones en áreas como el desarrollo de IA, la gestión de datos, la seguridad cibernética y la robótica.



Es crucial estar preparados para estos cambios y estar atentos a las habilidades y competencias que serán valoradas en el futuro laboral. Algunos consejos incluyen aprender sobre tecnologías emergentes y su impacto en el mercado laboral, desarrollar habilidades técnicas y soft skills como la resolución de problemas y la comunicación efectiva, y buscar oportunidades de formación continua.



En definitiva, aunque la IA puede ser una amenaza para algunos trabajos, también puede ser una oportunidad para crear un futuro laboral más diversificado y emocionante. Con una actitud proactiva y una formación adecuada, podemos estar preparados para aprovechar al máximo las oportunidades que brinda la inteligencia artificial.



Por eso es crucial estar al tanto de las nuevas profesiones que surgen y desarrollar habilidades y conocimientos en áreas relevantes. Aquí te dejo algunos tips para afrontar esta etapa:





· Mantente actualizado: La tecnología está evolucionando rápidamente, por lo que es importante que te mantengas informado sobre las últimas tendencias y desarrollos en el campo de la IA.



· Aprende nuevas habilidades: Considera desarrollar habilidades que sean complementarias a la IA, como la creatividad, la empatía y la capacidad de trabajo en equipo.



· Busca oportunidades en nuevos sectores: La IA está creando nuevas oportunidades de trabajo en sectores como la robótica, la biotecnología y la inteligencia artificial.



· Desarrolla habilidades digitales: La era digital está transformando muchos aspectos de nuestras vidas, incluyendo el mercado laboral. Desarrolla habilidades como el manejo de herramientas tecnológicas y la comprensión de los datos.



· Fomenta la creatividad: La IA todavía no puede reemplazar la creatividad humana, por lo que fomentar esta habilidad puede ser una ventaja en un futuro cercano.





Estos son solo algunos consejos para ayudar a afrontar los cambios en el mercado laboral debido a la IA. Mantenerse informado, desarrollar habilidades complementarias y estar abierto a nuevas oportunidades son claves para tener éxito en esta era de la inteligencia artificial.