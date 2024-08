La inversión de impacto no es simplemente un tipo más de inversión; es una forma transformadora que va más allá de la "inversión responsable". Mientras que esta última se centra en mitigar riesgos y evitar daños, la inversión de impacto tiene un propósito más audaz: generar un impacto social y medioambiental positivo que sea real, tangible y medible, sin renunciar al rendimiento financiero. Esta modalidad de inversión busca no solo obtener ganancias, sino también catalizar cambios significativos y duraderos en el mundo.

Un emprendedor que adopta esta filosofía debe ser capaz de explicar no solo lo que hace, sino también por qué lo hace y cuál es el impacto real y medible que genera. Es crucial no subestimar el verdadero significado del impacto. Por ejemplo, aunque la creación de empleo es indudablemente positiva, no siempre constituye un impacto significativo por sí misma. Las empresas, en su funcionamiento habitual, requieren empleados, lo cual es un subproducto natural de sus operaciones, pero no su objetivo central. El verdadero impacto radica en cómo estas operaciones contribuyen a resolver desafíos sociales y ambientales de manera intencional y efectiva.