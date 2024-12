La justicia es como una víbora: solo pica al que está descalzo

Un sujeto aprehendido, conjuntamente con su pareja, cuando se transportaban en un vehículo sobre la carretera Bioceánica, de la requisa de su carro se le encontró cocaína, fue aprehendido por efectivos policiales y presentado ante el Juez y en su audiencia cautelar, denuncio que los cuatro policías que lo detuvieron le robaron 39 de los 58 kilos de drogas que él transportaba.



Ante ésta indebida alteración curativita de la droga y toda vez que la prensa hizo eco de dicha denuncia de ilegal sustracción de la cocaína, el Ministerio Público y la policía procedieron al desprecintado del motorizado, realizando una nueva requisa del mismo, encontrando en sus puertas y en el techo del mismo, el restante de los 39 kilos de droga faltante y que dio un peso aproximado de 40 kilos. Si bien el procesado reconoció ante los policías de la Felcn y la Fiscalía que los 39 paquetes hallados eran parte de los 58 que transportaba el fin de semana, sin embargo, no quedó conforme con los lugares en donde fueron hallados, pues afirmo que fueron removidos y colocados nuevamente en el motorizado, toda vez que la droga, a priori estaba camuflada en tres lugares del vehículo: puerta corrediza, parte posterior y el tablero.



Al respecto, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz activó una investigación por el delio de concusión contra los cuatro policías implicados en el desvío de los 39 kilos de droga, citado a los policías para que después de siete días de descubierto el ilícito, presten sus declaraciones informativas. Extrañamente se citó a los policías en calidad de testigo, asimismo, a los aprehendidos por narcotráfico. Ya el Ministro de Gobierno, Jefe Superior de la policía, (Ley # 1387, de 17/08/2021), señalo que “El caso le creo dudas”. A su vez el Director de la Felcn, se pronuncio por la defensa de los policías implicados negando que haya habido cualquier robo o volteo de droga.



Cabe resaltar que ninguno de los padrastros de la Asamblea Legislativa siquiera se pronunció o hayan señalado, como corresponde, la investigación parlamentar de este grave evento de extrema corrupción de la policía y que implica un enorme deterioro de la imagen de la fuerza pública encargada de materializar los requerimiento y sentencias de la Fiscalía y el Órgano judicial en la administración de justica. Se extraña que los policías y los Directores Departamentales y Nacionales de la FELCN, no se los haya dado de baja, si desean no por involucrados en narcotráfico y si por ineptos en sus labores.



Ahora bien, el delito que a anunciado por el Fiscal Departamental a investigar, es el Art. 151 del Código penal, Concusión, que previene que: “La servidora, servidor, empleada o empleado público que, directa o indirectamente, abusando de su cargo exija u obtenga dinero u otra ventaja ilegítima, en beneficio propio o de un tercero, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación.



En el caso de análisis no se ha probado en momento alguno que los policías hayan exigido u obtenido dinero u otra ventaja ilegítima, por lo que la Fiscalía está realizando una errónea interpretación del tipo penal a aplicar a los investigadores, a futuro puede redundar de en una violación al principio de legalidad al que estos tienen derecho y que ordena que solo las conductas que se subsuman al tipo penal pueden ser sancionadas; por lo que, se corre el riesgo de que se los libere de las sanciones penales. Al respecto, el art. 6 del Código penal, establece que la ley especial se aplica con preferencia a la ley general, es decir, que, tratándose de un caso de alteración cuantitativa de drogas, ya que se presento menor cantidad de cocaína ante el Juez, lo que corresponde es la aplicación de la Ley 1008, art. 70, delito denominado “Alteración o Sustitución del Objeto del Delito”.



Dicho articulado señala que “El que ordenare alterar o alterare cualitativa o cuantitativamente o sustituyere el cuerpo del delito o los medios de comprobación del mismo que hayan sido decomisados o secuestrados. Será sancionado con diez a quince años de presidio y mil a dos mil días multa. De ahí que, y como comprobamos fehacientemente, es este el delito por el que deben responder los policías y tendrían que ser indagados por un Fiscal de Sustancias Controladas y no así uno de Corrupción.



Más aun cuando la coartada presentada por el Director de la Felcn en defensa de los policías y como si abogado fuese de estos, haciendo uso indebido de sus funciones y competencias, cuando señalo que: “Los investigadores no se percataron de la presencia de la droga en las laterales y el techo del motorizado”, no es creíble en virtud a que la cocaína posee un olor fuerte y desagradable al olfato, parecido al de la acetona, altamente perceptible en espacios cerrados como al interior de un motorizado. Además, la praxis de un policía con coeficiente intelectual medio, sabría que la requisa se la hace en todas las reparticiones del vehículo donde comúnmente se esconde la droga y que precisamente son en el techo y las puertas, amen del torpedo, asientos, guardabarros, llantas y los espacios creadas o modificados al carro, por los narcos y que se los denomina “macacos”.



Llama la atención que el Sr. Ministerio de Gobierno como jefe de la policía en el caso de análisis no haya actuado con el énfasis crítico y hasta invasivo en las funciones y competencias de otras reparticiones públicas, supuestamente independientes, como lo son el órgano judicial y el Ministerio Público, cuando los fustiga y pide que las reparticiones de dichas autoridades sean allanadas, les ofrece procesarlos penalmente y destituirlos, los tilda de corruptos y otros epítetos, que denotan su molestia con las actuaciones de estos. Empero, con los policías que alteraron cuantitativamente el cuerpo del delito no ha actuado de la misma manera.



En la cotidianidad de los simples mortales de este país, cuando cualquier ciudadano es encontrado con cantidades mínimas de droga, presumiblemente para su consumo (la ley no sanciona a quien consume por considerarlos enfermos) empero la administración de justicia los aprehende por años en Palmasola. De ahí que el trato otorgado a quienes modificaron la cantidad de la droga secuestrada, a los policías y sus jefes, se aplica el dicho popular “La justicia es como la víbora solo pica al que esta descalza”; es decir a quien no es policía o hace parte del gobierno, se lo aprehende.