La ley del oro, vendemos un cofre, compramos una moneda

Hace pocos días atrás, el Banco Central de Bolivia, presentó su “ Informe de operaciones con las reservas de oro” , correspondiente al 2do cuatrimestre 2023. Lo destacable del mismo fue que se informó sobre la venta o monetización de 17 toneladas de nuestras reservas de oro, equivalentes a $us. 1.059,3 millones, quedando solo 26,06 toneladas de las 43,05 toneladas que teníamos en abril de 2023; actualmente nuestras reservas de oro (al 31-08-2023) tienen un valor de $us. 1.629,7 millones, de las cuales solo un 2,15% están en bóvedas del BCB y el resto en entidades bancarias internacionales.

En términos de comercio por volumen, es un muy mal negocio vender 17 toneladas de oro y solo comprar 68 kilos, si tu objetivo era fortalecer las RIN, sin saber claramente las condiciones y formas de estas transacciones comerciales; estos 68 kilos de oro fino valen en el mercado interno aproximadamente $us. 4,14 millones y en el mercado internacional $us. 4,16 millones. Nuestras compras solo representan el 0,39% de nuestras ventas de oro, una relación venta/compra de 256 veces a 1. ¿La idea no era comprar oro para incrementar nuestras reservas internacionales o la idea era venderlas para tener recursos para el gasto estatal?