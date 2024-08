La luna de miel de Arce, Evo y de ¡todos!

¿Por qué hago este recuento? Para saber dónde está Luis Arce. La respuesta no amerita duda alguna: en el segundo momento de acelerada debacle. Se sintió inmune durante los dos primeros años y tal vez un poco más. Craso error. Las mieles del poder no son eternas. Sufren un embate definitivo y sólo queda rebasar la crisis avanzando hacia la estabilización. Ya lo dijimos, ni Siles, Mesa o Jeanine lo lograron. ¿Y Arce? Nuestro primer mandatario sacó un as de debajo de la manga: convocó a un insulso referéndum. ¿Qué buscó hacer? Detener la caída. Sabe que no puede volver a ese idílico primer momento de la miel, y sabe, con igual certeza, que no puede dar el salto triunfal y avanzar hacia el tercer momento. ¿Qué hace? Anclarse en el momento del derrumbe, evitando el derrumbe. Vaya, suena gracioso, pero no lo es. Es una válvula de oxígeno que le permite respirar en un escenario de evidente derrumbe. Arce ha paralizado la usual marcha hacia el desplome rellenándose de aíre. Un aíre denso y casi irrespirable, pero aíre al fin. Su situación es dramática: o se hunde en este segundo momento o lo prolonga. Sólo un milagro (gasífero) podría empujarlo hacia la tercera fase de estabilización. ¿Le durará?