La maldición de la fotocopia del Carnet de Identidad

Quién no vivió la siguiente pesadilla alguna vez en su vida. Despiertas a las 4 de la mañana. Alistas el folder amarillo con toda la documentación requerida por la repartición pública. A saber: certificado de nacimiento actualizado con el escudo plurinacional, carnet de identidad, certificado de nacido vivo, factura de luz y agua de empresas nacionalizadas, certificado sufragio que atestigüe que se votó por el glorioso proceso de cambio, certificado de matrimonio, y extractos bancarios con sello seco.

Como buen ‘boli’ que entiende de filas, el día anterior has contratado el servicio de hacedor de fila (line maker en inglés) con dormida incluida por módicos Bs 80. Por supuesto tienes que ir de madrugada a buscar a tu “primo” postizo y circunstancial que te hizo este gran favor. Como es de rigor llevarás una silbatina y una buena puteada de los otros ciudadanos que están la fila que no te creerán la historia del pariente, pero después de mucha negociación e invitar varios cafés, te aceptarán en la fila. Inclusive en un acto de solidaridad te invitaran un “kaj” de singani para que termines de despertar y combatas el frio.

A las 7:00 de la mañana, sale un agente del orden con unas fichitas plásticas, que se nota que han pasado por miles de manos, y entrega, éstas a las 100 primeras personas. Con el corazón en la boca recibes la ficha número 97. A las 7:30 de la matina se abre el recinto y pasan las primeras cinco personas y la gente aplaude el inicio del trabajo.

Entre tanto, tú, en la bendita fila trasnochada, intercambias efluvios matutinos y alientos indescifrables con la vecindad accidental. En un lento ballet de pecho – espalda – pecho, descubres que tu vecino de adelante se está divorciando y que su suegra es satanás en persona. El de atrás te confiesa que tiene un hijo que se ducha por dos horas seguidas escuchando la radio a un volumen colosal en plena crisis del agua.

Como no podía ser de otra manera, la fila está en el lado de la sombra helada de la calle hasta las 10:00 de la mañana, pero tú has sobrevivido porque fuiste vestido como astronauta andino. Calzón de diablo, camiseta musculosa de bayeta de la tierra, camisa de franela y una chamarra de plumas que compraste, de segunda mano, en la Feria 16 de Julio. Sin embargo, como a las 10:15 de la mañana sale el implacable sol paceño a quemar tus partes. Ahora tu experimentaras lo que se siente ser un pollo al espiedo. La fila entera comienza a desvestirse como una danza de cebollas malolientes y desorganizadas. De repente estas cargando un kepi gigantesco de ropa. Como a las 11:00, llega la Sajra hora, le casckas unas tucumanas sospechosas. Recibes el aliento de las vendedoras. No se preocupen, joven ya va a llegar a la puerta.

A las 12:08 después de haber escuchado el himno nacional de alguna emisora local, tienes la dicha de entrar al recinto. Un funcionario público hambriento, por la cercanía del mediodía, y que ha lidiado con media humanidad te espera como un malhumor endémico y te comienza a trapear sin medida ni clemencia. A ti no te queda otra que poner cara de perro faldero que cree en el proceso de cambio. Inclusive, ensayas tímidamente levantar el puño izquierdo, como gato de Chifa, para mandar un mensaje de complicidad. El dueño del micropoder es de piedra pomes, con una parsimonia de terror, comienza a revisar los documentos requeridos y con un lápiz rojo, ya muy desgastado, comienza tickearlos, A colocar aquel símbolo que tú lo conoce como marca de tenis, pero es un signo aprobación. A medida que los documentos van siendo evaluados, preliminarmente, el sonido del lápiz rasgando el papel a ti le parece música celestial. Cuando crees que este ensayo del infierno ha terminado, el cansado funcionario levanta los ojos, te mira profundamente, ha llegado su momento mágico. Te arroja un ácido a los oídos y el alma en forma de pregunta: ¿Has traído la fotocopia de tu carnet de identidad? En ese momento se te hiela la sangre y 50 mil alfileres usados comienzan a trotar sobre tu columna vertebral. Se te seca la boca y comienzas a escupir algodones, gruesas lágrimas de impotencia amenazan cegarte para siempre y tú, con voz de pito, balbuceas: Pero no está entre los requisitos y sacas el papel sábana que te dieron el día anterior, después, de hacer una fila de dos horas.

Ahora, el funcionario público se ha convertido en un zombi nazi que te ametralla: ¿Cómo no vas a tener su fotocopia de su carnet identidad? ¿Acaso usted nunca hizo un trámite en su vida? ¿De qué planeta viene? Vuelva cuando tenga la fotocopia de su carnet, además, firmado con bolígrafo azul Bic.

¡Pero tú no te das por vencido, carajo! Tienes una carta de bajo la manga y crees que agarraras en curva al burócrata. Te cuento, hermano y compañero, que yo he sido uno de los primeros en recibir el nuevo carnet identidad del Estado Plurinacional de Bolivia que contiene el QR, 10 medidas de seguridad, a saber: Fondo guilloché con efecto degradado tricolor rojo, amarillo y verde. 9 microtextos preimpresos con extractos de himnos de los nueve departamentos de Bolivia. Yo me los sé todos y puedo cantar en este instante. Microtexto preimpreso con relación a la reivindicación marítima. Si mueves el nuevo CI escuchas las olas del litoral cautivo. Iconografía textil representativa de la expresión cultural. Fotografía del titular con una cara espectacular y no como antes que salías con cara de poto.

Todos los símbolos patrios. El Cerro Rico de Potosí todavía intacto, la kantuta y el patuju. Microtexto preimpreso “La unión es la fuerza” en tres idiomas originarios. También puedo repetir la frase en los tres idiomas afirmas orgulloso. Y cha cha chachan... la gran final que crees que hará retroceder al belcebú público: Mi CI tiene la whipala y dice que soy aymara, repites con voz ronca, como imitando a Hugo Chávez en sus arengas. Tú piensas que, con este show de tecnología, exhibición de nacionalismo y voz impostada doblegarás al burócrata, pero este te lanza su mirada 347 de su repertorio monolítico y te dice: muy lindo su carnet joven. Lo felicito. Uta bien cache, (guilleché) su documento, hasta francés tiene. También se lo ve hasta más chango, harta plata ha debido costarle al Estado ¿no? Pero, va disculpar, no siempre, igual necesito una fotocopia de esta nueva joya del civismo. ¿Qué parte no entiende? Yo no hago pues las reglas de esta institución.

Entonces, en tu desesperación, bajas el copete y le dices: Enseguida vuelvo hermanito con la fotocopia. Al salir hablas con el guardia de la puerta: Estimado, va a disculpar me olvide la fotocopia de mi carnet identidad, voy a salir un ratito. Éste te responde de manera lacónica: Cerramos 12:30 pm ¿Qué número de ficha tenía usted? Otra vez con voz de pito: El 97 amigo. No sé si va a poder volver sentencia el guardia. Además, la gente se puede molestar si te hago entrar de nuevo. Y tú algo enfadado dices, pero yo hecho fila casi ocho horas. Lo siento, pero cuando vuelvas habrá que hablar con la gente, te responde el hombre de la Ley.

Felizmente, tú no eres el único Tribilin que te has olvidado la fotocopia del carnet identidad y en la esquina hay una tiendita que vende dulces, pancito, lima de uñas, refrescos, Cds, medias panty, pendrives, paracetamol trucho, café caliente y que al fondo tiene esta invención fantástica de la humanidad: la fotocopiadora. Por supuesto tienes que hacer una fila, pero más corta y por 20 centavos de boliviano tienes tu codiciada copia de tu carnet identidad y para no perder el viaje pides 10 fotocopias. Vuelves a la fila y lo primero que recibes son insultos. Entre los que se puede reproducir, en esta columna de santo Domingo, están: colador, masista, aprovechador. Pero al final pasas la barrera de improperios y el guardia te deja entrar.

Llegas despavorido a la mesa, por supuesto, a estas alturas del campeonato ya perdiste tu dignidad y tu chalina. Estás sudando como condenado y hueles a demonios. Pero logras entregar los documentos nuevamente. Vuelve el ritual del chequeo con el lápiz rojo, finalmente, llega a la fotocopia y el burócrata, sin que se le mueva un pelo, te dice: la copia está borrosa. No se te reconoce y no sale la kantuta. Seguro has sacado en micromarket Charito de la esquina. No sirve. El mundo se detiene. No hay vuelta atrás, has sido víctima de la maldición de la fotocopia del carnet identidad, una institución de la burocracia nacional, un patrimonio de la Bolivia del papeleo que te muestra, en la práctica, lo inútil que es que estrenes una coqueta y moderna cédula de identidad.