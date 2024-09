La movilidad y la bicicultura

Ahora bien, convengamos que el espacio público es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular en paz y armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad privada. En el caso particular de la calle 21 de San Miguel, y en general en toda la zona de sur, se observa que los propietarios de vehículos hacen uso indiscriminado de los estacionamientos, dejando detenido su vehículo por varias horas, creyéndose dueños de este espacio. Con la implementación de la ciclovía se pretende devolver al ciudadana dicho espacio, fomentando e incentivando el uso de la bicicleta como modo de transporte urbano amigable con el medioambiente, siendo este menos invasivo porque ocupa menos un espacio vial pues recordemos que en un carril exclusivo de ciclistas, se pueden movilizar muchas más personas que si todas estas fueran en sus propios vehículos.

Con referencia a la congestión en esa y otras vías de La Paz, es importante que reflexionemos respecto a la utilización de los vehículos con los siguientes datos: De los 3.5 millones de viajes arriba mencionados, aproximadamente el 5% es cubierto por vehículos particulares (el medio de transporte menos eficiente), que en un escenario muy optimista (realiza viajes de ida y vuelta), podríamos inferir que aproximadamente 75 mil autos particulares circulan por la ciudad de La Paz y El Alto diariamente, a lo que debemos añadir la gran cantidad de vehículos de transporte público que prestan este servicio y que estrangulan nuestras vías que no fueron diseñadas para soportar semejante cantidad de coches. No es que esté en contra de los propietarios que cuentan con vehículos propios, yo cuento con uno, pero es inadmisible que el propietario del vehículo se queje de la congestión estando en su vehículo, porque este se ha convertido en parte del problema perjudicando a los usuarios del transporte público.

Para concluir es necesario puntualizar que el proyecto de la ciclovía fue un proyecto “heredado” por el Alcalde Arias con la ruta que contempla la calle 21 de Calacoto ya definida. Segundo, los recursos económicos invertidos en dicha obra, resultan de una donación proveniente de la Comisión Europea y no son gastos del presupuesto del GAMLP. Tercero, este proyecto cuenta con el respaldo de un sesudo análisis técnico que respalda la definición de la ruta considerando variables socioeconómicas. Cuarto, el proyecto comprende la implementación de ciclorutas en otros macrodistritos de la urbe paceña. Por último, como reflexión a los estantes de mi hermosa ciudad, si utilizamos nuestros vehículos particulares para realizar actividades cotidianas a sabiendas de que ingresaremos a una congestión, debemos estar conscientes que nos convertimos en parte del problema y no de la solución. De acá en adelante los ciudadanos paceños tendremos disponible la ciclovía del sur para aprovecharla, la idea estimado lector, es que si usted vive en los barrios aledaños a la ciclovía use su bicicleta en vez de su vehículo y si las piernas no le dan para regresar a su hogar, la cicloruta le permitirá conectar con el Puma Katari o el Teleférico así disminuiremos un coche de la congestión, reduciremos las emisiones de gases contaminantes y contribuiremos a mejorar nuestra salud.