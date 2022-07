La nacionalización de las AFP y el Tarzán de jardín

Otros decretos supremos, el N° 2802 de junio 2015 y el DS 3333 de 20 de septiembre 2017, siguieron normados, en dosis homeopáticas, el sistema de pensiones. ¡Uf, por fin! Exclamó la novia estatizada, la Gestora tiene fecha de apertura el 2 de enero del 2018. Siete años después, finalmente, el Tarzán neorevolucionario consumaría el acto nacionalizador. ¡No tan rápido, cara pálida! ¿Por qué la prisa? Otros 43 meses (3,5 años) de espera: el DS 3837 de 20 de marzo de 2019 establece, el inicio de actividades al público de la Gestora, en un plazo no mayor a treinta meses, computables a partir de la publicación del referido DS. Amable lector: ¿está perdido? Yo también. Pero paciencia. Ya decía el viejo Lenin, las avenidas de la revolución no son rectas.

Pero si usted cree que esto inaudito. Se equivoca. Esta historia no acaba aquí. Resulta que las AFP hicieron un juicio al Estado boliviano, no por la nacionalización en sí. La demanda fue por un “retraso injustificado” en el proceso de nacionalización. En cristiano, la empresa nacionalizada (la AFP Previsión) le reclama al Estado boliviano no haber cumplido su ley de nacionalización. Enjuicia a Bolivia por no haber consumado el acto de la nacionalización, por no haberla estatizado, por haberla dejado esperando en el altar del sacrificio por 12 años. En términos técnicos, por coitus interruptus. Y claro, le gana.