La necesidad urgente de contabilizar el capital natural

Arden los bosques de Bolivia, muere la vida silvestre, se contaminan las aguas y el aire, y con ello se alteran los servicios ecosistémicos, a vista de los vecinos y de la comunidad internacional. Sin embargo, esta pérdida no se verá reflejada en el indicador estrella de los gobiernos como es el Producto Interno Bruto (PIB), dado que el capital natural no entra en la contabilidad nacional de los indicadores económicos, no se conoce el verdadero efecto en el bienestar de la sociedad, eso sí, todos lo sentimos e intuimos.